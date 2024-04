VIDEO: Mujer lleva el cadáver de su tío a un banco en Brasil para firmar un retiro

ADVERTENCIA: IMÁGENES FUERTES

La mujer es investigada de robo mediante fraude y vilipendio del cadáver de su supuesto tío, quien falleció horas antes de presentarse en el banco.

Ciudad de México, 17 de abril (SinEmbargo).- Una mujer fue arrestada en Río de Janeiro, Brasil, tras llevar el cadáver de su supuesto tío a un banco para firmar un retiro 17 mil reales (3 mil 200 dólares).

En un video viral en redes sociales, se muestra a una señora que intenta que el cuerpo de un hombre de la tercera edad, sentado en una silla de ruedas, tome un bolígrafo para firmar unos documentos, mientras el personal la graba y hace cuestionamientos sobre la salud del aparente familiar.

Desde un inicio, los trabajadores de la institución financiera que sospecharon de lo que pasaba, registraron en video el momento. “Tío, ¿me escucha? Tiene que firmar, si no firma, no se puede. Yo no puedo firmar por usted, hago lo que puedo”, dice la mujer identificada como Érika de Souza Vieira.

Una mujer fue con un hombre de 68 años que llevaba unas horas fallecido a pedir un préstamo de 17.000 reales en Bangu, Zona Oeste de Rio de Janeiro. pic.twitter.com/tZ57frscsD — Poirot (@Argenpoirot) April 17, 2024

En varios momentos, los trabajadores le hacen notar que el hombre no se encuentra bien, a lo que la acompañante responde que “así es él”. Mientras sucedía la escena, el banco llamó a la ambulancia y la policía. Las autoridades que acudieron al lugar pudieron confirmar que el hombre estaba muerto.

Según el medio local TV Globo, el retiro del dinero ya estaba preaprobado. De acuerdo a las primeras investigaciones, la persona había fallecido tan solo algunas horas antes. El hombre fue identificado como Paulo Roberto Braga, de 68 años, y se investiga si realmente es familiar de la mujer que lo llevó al banco.

La policía investiga si los delitos fueron cometidos con la participación de más personas. La justicia brasileña acusa a la mujer de robo mediante fraude y vilipendio de cadáver.