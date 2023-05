EU alerta por casos de meningitis en personas sometidas a operaciones en Matamoros

Ciudad de México, 17 de mayo (SinEmbargo).- Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos emitieron una alerta nivel 2 ante probables casos de meningitis fúngica en residentes que regresaron de Matamoros, Tamaulipas.

A través de un comunicado, los CDC dieron a conocer que ciudadanos estadounidenses que regresaron de la ciudad fronteriza de Matamoros enfermaron gravemente o murieron después de contagiarse de meningitis fúngica. Hasta el momento van cinco contagios y un fallecimiento.

Dichos viajeros contaban con el antecedente de haber sido atendidos en la ciudad tamaulipeca a través de procedimientos médicos y cirugías, incluyendo liposucción, que requerían del uso de anestesia epidural, la cual se aplica en la parte baja de la espalda, en la columna vertebral.

Los CDC agregaron que dichos procedimientos quirúrgicos fueron realizados en clínicas de Matamoros como el River Side Surgical Center y el Hospital K-3.

Ante esto, hicieron un llamado a las personas a que, si les fue aplicada la anestesia epidural desde el 1 de enero de 2023 para una cirugía en Matamoros, deban de monitorear sus síntomas y considerar la consulta con un especialista de la salud.

Asimismo, exhortaron a cancelar cualquier tipo de procedimiento programado en Matamoros que involucre la aplicación de este tipo de anestesia hasta que haya mayor evidencia sobre si ya no representa un riesgo de infección en dichas clínicas.

Para el caso de los médicos y especialistas de la salud, los CDC indicaron que, en caso de contar con un paciente que tuvo una cirugía en la ciudad de Matamoros y cuenta con síntomas de meningitis, deberán de contactar con su Departamento de Salud y avisarles a través de un correo electrónico para evaluar la posibilidad de meningitis fúngica.

¿QUÉ HAY QUE SABER SOBRE LA MENINGITIS FÚNGICA?

Recently traveled to Matamoros, Mexico, for a medical or surgical procedure? Check CDC’s new THN for important health information. Contact a healthcare professional if you feel sick after your trip.

Learn more: https://t.co/ZZhUmW5Dea#MedicalTourism pic.twitter.com/EXxl7MRhHN

— CDC Travel Health (@CDCtravel) May 16, 2023