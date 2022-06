Hombre muere en el metro de NY al quedar atrapado entre el vagón y la plataforma

Los Ángeles, 17 de junio (La Opinión).- Un hombre de 37 años perdió la vida tras quedar atrapado entre el vagón y la plataforma del metro de Nueva York.

Los hechos se registraron en la estación Avenue M en Midwood, Brooklyn, donde el sujeto identificado como Marcus Bryant fue llevado al Centro Médico Maimonides; sin embargo fue declarado muerto después de unos minutos.

La primera versión del deceso aseguraba que el pasajero falleció después de que su pantalón quedara atrapado en la puerta de un tren y fuera arrastrado por la plataforma. Sin embargo, Richard Davevy, jefe de la Autoridad de Tránsito de Nueva York, reveló lo que realmente aconteció.

Authorities are investigating the death of a man who somehow got stuck between a subway train car and the platform and then fell on the tracks in Brooklyn late Wednesday night. https://t.co/lqRj7EiHDq

