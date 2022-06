Wall Street abre con cautela: Índices se mueven poco al final de una semana salvaje

Pasadas las 10:00 horas (tiempo del Este), el índice S&P 500 apenas avanzaba un 0.09 por ciento, pero seguía más del cinco por ciento abajo durante la semana. Por su parte, el índice industrial Dow Jones perdía un 0.13 por ciento.

NUEVA YORK (AP) — Los principales indicadores de las bolsas en Estados Unidos se comportaban de forma cautelosa y apenas se movían el viernes por la mañana, al final de una semana salvaje en Wall Street.

Las acciones sufrieron varios desplomes esta semana a medida que los mercados se acostumbran a la amarga medicina de las tasas de interés más altas que la Reserva Federal y otros bancos centrales están usando en su batalla contra la inflación.

Las tasas más altas combaten el alza de precios, pero también ralentizan la economía y pueden hacer bajar los precios de las acciones y los bonos.

Siendo las 10:20 de la mañana, el índice S&P 500 apenas avanzaba un 0.09 por ciento, pero seguía más del cinco por ciento abajo durante la semana. Por su parte, el índice industrial Dow Jones perdía un 0.13 por ciento, mientras que las ganancias de las empresas tecnológicas impulsaban al Nasdaq un 0.72 por ciento.