Tom Hardy revela FOTO del guión de Venom 3 anunciando el inicio de producción

A tavés de su cuenta de Instagram, el actor compartió una foto del guión en el que trabajo junto a Kelly Marcel para la tercera entrega de Venom.

MADRID, 17 de junio (EuropaPress).- La anunciada tercera entrega de Venom ya está en marcha. Tom Hardy ha revelado que, además de volverse a meter en la piel de Eddie Brock, será el coguionista de la nueva secuela de la saga. El actor, además, ha compartido la que es la primera imagen oficial de la cinta, la portada del guión que, de momento, no tiene director.

Ha sido en redes sociales donde el actor británico ha compartido la primera página del libreto, en el que aparecen acreditados él y Kelly Marcel, quien ya escribió los guiones de las dos anteriores entregas de la saga (además del de Cincuenta sombras de Grey y Cruella).

Mientras que Marcel será la encargada de la escritura del libreto, Hardy ha sido coartífice de la historia. Eso sí, se desconoce si Ruben Fleischer o Andy Serkis regresarán para la tercera entrega, aunque Serkis ya declaró anteriormente que estaba dispuesto a dirigir la nueva secuela.

Venom: Carnage Liberado fue uno de los grandes éxitos cinematográficos del año pasado, en el que el cine volvió a brillar en materia de taquillazos. La secuela con Tom Hardy y Woody Harrelson obtuvo 507 millones de dólares. Aunque fueron cifras inferiores a las que tuvo la primera entrega, que logró 856.1 millones, cumplieron las expectativas dada la situación de aquellos meses, octubre de 2021, marcados decisivamente por la pandemia del COVID-19.

Se trata de la primera vez que Hardy forma parte del equpo de guionsitas de un largometraje. Anteriormente, fue el creador de la serie Taboo y firmó el guion del corto Get a Grip. Otro detalle que ha sorprendido es que, junto con la imagen del guion, el actor compartió la leyenda “Último baile”, lo que sugiere que Hardy, quizás, no planea regresar para encarnar al simbionte tras la tercera entrega.

Queda la duda de hacia dónde irá la secuela y si llegará el esperado crossover con Spider-Man tras el “visto y no visto” de las escenas post-créditos de Carnage Liberado y No Way Home.

Europa Press https://www.sinembargo.mx/author/europa-press