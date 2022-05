Marvel no logra convencer al fandom con el CGI “mejorado” de She-Hulk

Madrid, 26 de mayo (Europa Press).- El primer tráiler de She-Hulk recibió muchas críticas, ya que el CGI no convenció a los fans. Sin embargo, Disney+ ha lanzado una nueva versión con los efectos especiales mejorados.

El tráiler está disponible en la página oficial de Disney+ y en Twitter algunos usuarios han hecho comparaciones entre ambas versiones. Los cambios son muy sutiles y se concentran especialmente en el rostro de la protagonista, encarnada por Tatiana Maslany.

#SheHulk has received a re-released Trailer on #DisneyPlus with improved CGI. Something people have been heavily asking for.

Check out the differences below. pic.twitter.com/tmVAPt1GQJ

— Obi-Wan Kennyobi | @DisneyPlus (@iKenny_J) May 26, 2022