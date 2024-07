López Obrador anuncia que Feminismo silencioso se presentará en Zócalo de CdMx

El Presidente López Obrador afirmó que ya ha leído la mitad del libro Feminismo silencioso de su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, el cual habla sobre la etapa que la pareja ha vivido luego del triunfo de 2018.

Ciudad de México, 17 de julio (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador celebró este miércoles el anuncio de la doctora Beatriz Gutiérrez Müller de un nuevo libro titulado Feminismo silencioso, en el cual reflexiona sobre últimos seis años de la Presidencia de su esposo. López Obrador adelantó que habrá una presentación del libro en el Zócalo, antes de que concluya su mandato.

“Aprovecho para felicitar a Beatriz por su nuevo libro. Lo estoy leyendo y ya voy por la mitad. ¿Qué les puedo decir? Es un buen libro. Ella se dedica a la investigación. Es inteligente, para decirlo coloquialmente, no de manera acartonada, es ‘ñoña’. Se dedica a eso: a la investigación. Entonces hizo este libro que se llama Feminismo silencioso. Creo que se lo editó Planeta y ya lo va a presentar en el Zócalo. En el Zócalo lo va a presentar y voy a ir cuando lo presente. No voy a participar desde luego, pero voy a ir a escuchar”, adelantó.

Ayer, a través de un video que compartió en redes sociales y su cuenta oficial de YouTube, Gutiérrez Müller habló a grandes rasgos sobre la obra. Dijo que se abocó a escribir para “dejar un tipo de testimonio” sobre aquello que ha pensado desde 2018, y lo que sigue pensando hasta la fecha.

La autora explicó que el libro surgió como una especie de “autoentrevista”; de un deseo que tuvo por plantearse diversas cuestiones “no del todo comprendidas”. Asimismo, lo definió como “un cierre, un epílogo de un ciclo” que ella concluye a la par de su esposo.

―¿En la feria? ―preguntó una persona de la prensa al Presidente, refiriéndose a si la presentación se haría en a la Feria Internacional del Libro (FIL) del Zócalo de la Ciudad de México.

―Es que para la feria, la feria… Le habló ya Marina [Taibo] y Paco Ignacio [Taibo II, director general del Fondo de Cultura Económica] porque la feria va a ser en octubre y ya nosotros no vamos a estar, pero lo va a presentar, creo que el mes próximo aquí en el Zócalo: en agosto. Creo que la primera semana de agosto lo va a presentar y la felicito mucho. Es un buen trabajo de investigación y pues ahí va a estar el libro ―respondió López Obrador.

―Yo ya no vuelvo a publicar nada hasta dentro de tres o cuatro años ―agregó.

Gutiérrez Müller señaló que si bien su esposo, el Presidente de México, “ha anunciado muchas veces que se va a retirar a un lugar que le gusta [Palenque, Chiapas]”, ella aún tiene tareas con las que debe continuar, como es el caso de la maternidad. Müller también es investigadora del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología (Conahcyt).

El 25 de junio, el Presidente habló en su conferencia sobre la posible pensión que recibirá una vez que salga del Gobierno federal, y estimó que recibirá aproximadamente entre 25 y 30 mil pesos mensuales por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

“Yo tengo otros ingresos porque recibo recursos por los libros. Eso me apoya. Eso lo tiene Beatriz. Ella es la que maneja esos ingresos y también los sueldos. Desde siempre. Entonces considero que con lo de la pensión me va a alcanzar para vivir en Palenque. No se gasta mucho. Es barata la vida y voy a estar solo”, aclaró.