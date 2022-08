Inflación de Reino Unido se dispara 10.1% en julio; llega a máximo histórico de 1982

MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS).- La tasa de inflación interanual de Reino Unido se situó el pasado mes de julio en el 10.1 por ciento, frente al 9.4 registrado en junio, lo que representa el mayor incremento de los precios desde 1982, según informó este miércoles la Oficina Nacional de Estadística británica (ONS, por sus siglas en inglés).

El organismo indicó que se trata de la mayor tasa de inflación interanual registrada en un mes de la serie histórica actual, que comenzó en enero de 1997.

Los modelos de estimaciones anteriores a esa fecha que maneja la ONS (que no registros) sugieren que la inflación sólo hubiera registrado un mayor nivel en enero de 1982.

We've published experimental data looking at estimates of inflation rates for different types of households in the UK https://t.co/167OlEIIOd

This helps provide insight on the cost of living and how price changes can vary between different groups.

— Office for National Statistics (ONS) (@ONS) August 17, 2022