“El Bronco” sale de arresto domiciliario para acudir al hospital a una nueva cirugía

Monterrey, 17 de agosto (PorEsto).– El exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez “El Bronco“, fue hospitalizado este miércoles, por motivo de una cirugía, noticia que fue compartida a través de su cuenta de Twitter.

“Buen día, raza. Acabo de llegar al hospital, ya listo para mi cirugía y con toda mi fe puesta en Dios y en los doctores que la llevarán a cabo”, escribió.

Buen día, r a z a. Acabo de llegar al hospital, ya listo para mi cirugía y con toda mi fe puesta en Dios y en los doctores que la llevarán a cabo. Les pido me incluyan en su oraciones y me manden toda su buena vibra para que todo salga bien.

Me reporto en cuanto pueda, abrazos. pic.twitter.com/2fQ2W04rcN

— JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) August 17, 2022