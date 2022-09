“Canelo” saldrá acompañado de Alejandro Fernández para la pelea contra Golovkin

Ciudad de México, 17 de septiembre (SinEmbargo).– El cantante de música popular mexicana Alejandro Fernández acompañará a Saul “Canelo” Álvarez en la entrada de su nueva pelea contra Gennady Golovkin, la cual será la noche de este sábado en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Estados Unidos.

La noticia fue dada a conocer por medio de la promotora encargada de la pelea, Matchroom Boxing, quienes presumieron al tres veces ganador del Latin Grammy y confirmaron que caminará junto al boxeador mexicano para el famoso “ringwalk”, el cual para el “Canelo” se musicaliza con canciones populares mexicanas.

“RINGWALK ¡El artista de grabación internacional y tres veces ganador del Latin Grammy, @alexoficial, dará la bienvenida a @Canelo al ring mañana por la noche en vivo en DAZN PPV!”, se lee en el tuit de promoción.

RINGWALK 🎤 International recording artist & 3-time Latin Grammy winner @alexoficial will welcome @Canelo to the ring tomorrow night live on DAZN PPV! #CaneloGGG3 ✨ pic.twitter.com/QVDBAqv27s

— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) September 17, 2022