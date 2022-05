¡Habrá trilogía! “Canelo” Álvarez y Gennady Golovkin pelearán el 17 de septiembre

Ciudad de México, 24 de mayo (AS México).- Tan solo un día después de que Canelo Álvarez reconociera que era prácticamente un hecho que iba a pelear para cerrar la trilogía ante el kazajo Gennady Golovkin, se confirmó de manera oficial el secreto a voces.

Con un tráiler espectacular, DAZN presentó el combate que se llevará a cabo el próximo 17 de septiembre en medio de los festejos por el Día de la Independencia de México.

“Pocas peleas pueden ser consideradas como superpeleas, esta es una de ellas” comienza el anuncio que publicó a través de su cuenta de Twitter la empresa.

THE TRILOGY IS ON 😱@Canelo vs. @GGGBoxing… the biggest fight in boxing, Sept. 17.#CaneloGGG3

Live on https://t.co/FoiaUucI53 worldwide, excl. Latin America, Mexico & Kazakhstan |

DAZN PPV in US & Canada pic.twitter.com/5oud9Suhv7

— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 24, 2022