“Él es la leyenda todavía”: Bivol defiende al “Canelo” por críticas que ha recibido

Después de la victoria de Dmitry Bivol contra el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez, este último ha sido objeto de fuertes críticas con respecto a su desempeño; sin embargo, el ruso salió a la defensa de su contrincante durante una entrevista: “Él aún es uno de los mejores”, asegura.

Por Ricardo López Juárez

Los Ángeles, 11 de mayo (La Opinión).- Además de ser un campeón invicto y ofrecer una excelente exhibición contra la mayor estrella del boxeo actual, Dmitry Bivol está dando cátedra de humildad. Este martes salió en defensa de Saúl “Canelo” Álvarez ante la tormenta de críticas y cuestionamientos que hay sobre el peleador mexicano luego de su decepcionante actuación el fin de semana en Las Vegas.

En una entrevista que le realizaron en el programa The DAZN Boxing Show, el ruso Bivol demostró que tiene los pies en la tierra y no se vuela por el hecho de haber dado la gran sorpresa con su convincente triunfo sobre Saúl Álvarez, quien por el contrario no reconoció la derrota tras la decisión unánime en su contra.

“No. Él es la leyenda, todavía”, dijo Bivol cuando le preguntaron acerca de las críticas a “Canelo” en las redes sociales. “Todos tienen sus haters, es el momento para los haters de ‘Canelo’. Pero él aún es uno de los mejores”.

En la misma charla, Bivol, de 31 años de edad, explicó por qué está dispuesto a darle la revancha a Álvarez si éste la desea, aunque aclaró que su mayor objetivo es otro: convertirse en campeón indiscutible de las 175 libras.

Bivol, quien le dedicó su histórico triunfo “a toda la gente de las ciudades muy pequeñas que quieren lograr algo en la vida, cualquier cosa que eso sea”, siguió con comentarios de respeto para Canelo.

Después de que venció a #Canelo, tenía curiosidad sobre si Dmitry Bivol dedicaría el triunfo a #Rusia y esto me respondió Luego reveló que en su familia ninguna mujer mira sus peleas 😁👍#Boxeo #CaneloBivol pic.twitter.com/gVgGPPzaXS — Ricardo López Juárez (@Ricardo_Deporte) May 11, 2022

“Tiene buen poder, puede competir contra cualquiera en la división de peso semicompleto. Absolutamente, tiene suficiente poder”, dijo Bivol acerca de uno de los temas más comentados alrededor de la pelea, pues el tapatío pareció perder poderío de puños al subir a las 175 libras.

Y en una declaración que lo engrandece, Dmitry Bivol deshechó cualquier idea de que por haber derrotado a Saúl Álvarez ahora ocupa su lugar en el boxeo o que debe estar entre los mejores peleadores libra por libra. Por el contrario, el ruso afirmó: “Necesito más (victorias contra) nombres grandes”.

