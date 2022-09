OMS desaconseja el uso de tratamientos con anticuerpos para pacientes con COVID-19

Madrid, 16 sept. (Europa Press).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha desaconsejado los tratamientos de anticuerpos sotrovimab y casirivimab-imdevimab para los pacientes COVID-19 debido a que la actual evidencia científica muestra que son poco efectivos contra las actuales variantes del coronavirus.

Después de sopesar todas las pruebas, la OMS, como así lo ha reflejado en un estudio publicado en la revista The BMJ, ha comprobado que casi todos los pacientes bien informados no elegirían recibir sotrovimab o casirivimab-imdevimab.

En la misma actualización de la guía, la OMS hace una recomendación condicional para el uso del medicamento antiviral remdesivir en pacientes con COVID-19 grave y otra contra su uso en pacientes con COVID-19 crítico. Todas ellas se basan en los resultados de cinco ensayos aleatorios con siete mil 643 pacientes, que muestran 13 muertes menos por cada mil pacientes con COVID-19 grave que toman

remdesivir, pero 34 muertes más por cada mil pacientes con COVID-19 crítico que toman el medicamento.

