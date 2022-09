Biden pide a Putin no usar armas nucleares en Ucrania; “sería el mayor paria”, dice

Por Miguel Sagnelli

Saltillo, 17 de septiembre (Vanguardia).- Joe Biden ha instado a Vladimir Putin, a que no use armas nucleares ni químicas en Ucrania y le advirtió que se convertirá en el mayor “paria” del mundo si lo hace.

En un extracto del programa, el periodista Scott Pelley preguntó al Presidente sobre la eventual respuesta de Estados Unidos si Putin usara armas nucleares o químicas para cambiar el curso del conflicto en Ucrania.

Biden respondió que habría “consecuencias” y que los rusos “se convertirían en los mayores parias que el mundo ha visto nunca”.

"Don't. Don't. Don't. You will change the face of war unlike anything since World War II," is what President Joe Biden says he would tell President Vladimir Putin if the Russian leader is contemplating the use of tactical nuclear or chemical weapons. Sunday, on 60 Minutes. pic.twitter.com/8xxaDnYcqj

— 60 Minutes (@60Minutes) September 16, 2022