Los 8 nietos de Isabel II realizan guardia de vigilia en torno al féretro de la reina

Madrid, 17 Sep. (EUROPA PRESS) – Los ocho nietos de Isabel II han realizado este sábado una tradicional guardia de vigilia en torno al féretro de la difunta reina encabezados por el príncipe de Gales, Guillermo.

También participó el duque de Sussex, Enrique, hermano del príncipe Guillermo, así como Peter Phillips, Zara Tindall, las princesas Beatriz y Eugenia, Luisa y el vizconde de Severn, Jacobo. El mayor es Peter Phillips, de 44 años, mientras que Jacobo tiene 14.

Los ocho han rodeado el féretro y han permanecido de espaldas a él durante unos 15 minutos en lo que se ha convertido ya en una tradición de la monarquía británica.

The Queen’s eight grandchildren have arrived in Westminster Hall to stand vigil at her coffin:

– The Prince of Wales

– The Duke of Sussex

– Peter Phillips

– Zara Tindall

– Princess Beatrice

– Princess Eugenie

– Lady Louise Mountbatten-Windsor

– Viscount Severn pic.twitter.com/sCC4TlOAzS

— Royal Central (@RoyalCentral) September 17, 2022