AMLO felicita a Ana Gabriela Guevara por su labor en la Conade en JJOO y Paralímpicos

Ciudad de México, 17 de septiembre (SinEmbargo).-El Presidente Andrés Manuel López Obrador, encabezó este martes la entrega de estímulos económicos a quienes participaron en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024, donde reconoció la labor de Ana Gabriela Guevara como titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

Desde Palacio Nacional, el mandatario del Ejecutivo felicitó a la exatleta por “resistir” los ataques, luego de que se le viera viajando en primera clase a París para asistir a los Juegos Olímpicos 2024. Sin embargo, el Presidente aseguró que “hizo un trabajo muy bueno, ayudó mucho y se lo agradezco”; además de recordar el apoyo que otrogó a los deportistas en el transcurso de su sexenio.

“Quiero agradecerle mucho a Ana por todo lo que resistió, fue cuestionada y no dejó de trabajar. Uno tiene que ir fraguando el carácter y lo más importante es estar bien con nuestra consciencia”, indicó frente a medios de comunicación.

Las imágenes de Guevara en el vuelo y en un restaurante de lujo en París se viralizaron rápidamente, generando controversia sobre el uso de recursos públicos del organismo y el poco respaldo a los atletas mexicanos.

“Hemos afrontado todas las batallas, y estoy totalmente satisfecha con el papel desempeñado por el país en los Juegos Olímpicos. Estoy agradecida con todos los integrantes de esta administración de la Conade, quienes han hecho de cada momento de nuestro día a día hitos que nos han marcado. Mi espíritu competitivo no ha terminado; entre más me chingan, más me crezco y ese ha sido mi mensaje para todo el equipo”, aseguró en respuesta.