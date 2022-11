ElPalacioDeHierroNoCumple: Acusan que tienda canceló ofertas; piden ayuda a Profeco

Ciudad de México, 13 de noviembre (SinEmbargo).- El Palacio de Hierro puso a la venta un refrigerador Samsung con un descuento de casi el 95 por ciento, que además incluía una televisión de regalo, como parte de las ofertas del Buen Fin 2022, pero sólo se trató de un error que canceló horas más tarde, después de que cientos de personas ya habían aprovechado la oferta.

Los clientes, que ya esperaban el primer día del Buen Fin, ingresaron a la página del Palacio de Hierro para ver las promociones de este año y vieron que un refrigerador, con un valor de 149 mil 999 pesos, bajó su precio a nueve mil 969 pesos, y además, incluía una televisión de 32 pulgadas de la misma marca.

Horas más tarde, la tienda departamental comenzó a cancelar los pedidos de forma unilateral y alrededor de las 18:00 horas del miércoles, las personas que realizaron la compra comenzaron a reportar sus quejas en redes sociales.

Más de 500 personas lograron unirse en un grupo de WhatsApp para presentar lo ocurrido ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

@Profeco Hice la compra de dos refrigeradores + una pantalla SAMSUNG en #PalaciodeHierro, hice mi pago con con cuenta bancaria, me llegó mi confirmación de pago y me descontaron el dinero de mi banco, facturé y ahora me cancelan diciendo que no pasó el pago y es culpa del banco.

— Arik Morcos (@arikmorcos) November 17, 2022