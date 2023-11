GALILEO | SEGUNDA PARTE: ¿Cómo se puede predecir mejor un huracán? ¿Vendrán cambios?

Ciudad de México, 17 de noviembre (SinEmbargo).– En este nuevo episodio de GALILEO, el programa de ciencia de Estudio B, el nuevo canal de SinEmbargo Al Aire en YouTube, continuamos discutiendo con expertos y académicos las consecuencias y, sobre todo, las lecciones que dejó “Otis”, el huracán que destruyó Acapulco como Categoría 5 el 25 de octubre pasado.

La semana platicamos con el profesor Jorge Luis García Franco, de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra de la UNAM, sobre las lecciones que dejó la tragedia, siempre desde un punto de vista científico, y qué aprendimos de ella.

En esta ocasión, conversamos con la Doctora Christian Domínguez Sarmiento, meteoróloga tropical, experta en huracanes. Obtuvo su doctorado en Ciencias de la Tierra en la UNAM y actualmente es científica visitante de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, el famoso NOAA.

En primer lugar, la doctora responde: ¿se predijo con tiempo a “Otis”? ¿se subestimó? ¿nos agarró desprevenidos?

“El sistema sí debe ser mejorado, los modelos fallaron mucho con verlo con días de anticipación, tienen problemas con ver la rápida intensificación. Nos faltan más radares, nos falta información que mida en tiempo real qué está pasando con ciclones tropicales y actualmente no hay muchos radares. Para un país tan grande tenemos cinco radares, toda la costa del Pacífico está a ciegas, en Ciudad de México hay uno, eso es muy local, pero lo mismo podría pasar para las costas: dos o tres radares por estado y monitorear mejor. Si los modelos fallaron fue porque les hace falta información que pudiéramos monitorear, el radar puede medir si se intensifica, eso te ayuda a tener mejor toma de decisiones”, explicó en el programa.

¿LA TRAGEDIA TRAERÁ UN CAMBIO A NIVEL GUBERNAMENTAL, Y ENTRE LA SOCIEDAD?

