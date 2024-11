La banana pegada a la pared que causó debate en el arte valdría millones de dólares

Por Julia Walker

NUEVA YORK (AP).— Uno puede comprar una banana en un supermercado por menos de un dólar. Pero, ¿una banana adherida con cinta adhesiva a una pared? Eso podría venderse por más de un millón de dólares en una próxima subasta en Sotheby’s en Nueva York.

La banana amarilla fijada a la pared blanca con cinta adhesiva plateada es una obra titulada “Comedian”, del artista italiano Maurizio Cattelan. Debutó por primera vez en 2019 como una edición de tres frutas en la feria Art Basel Miami Beach, donde se convirtió en una sensación muy comentada.

¿Era una broma? ¿Un comentario sobre el estado del mundo del arte? Otro artista tomó la banana de la pared y se la comió. Se trajo una banana de reemplazo. Las multitudes en busca de selfies se volvieron tan densas que “Comedian” fue retirado de la vista, pero se vendieron tres ediciones de la obra por entre 120 mil y 150 mil dólarers, según la galería Perrotin.

Ahora, la obra conceptual tiene un valor estimado de entre un millón y 1.5 millones de dólares en la subasta de Sotheby’s el 20 de noviembre. David Galperin, jefe de arte contemporáneo de Sotheby’s, lo llama profundo y provocativo.

— The Associated Press (@AP) November 17, 2024

A banana duct-taped to a wall might sell for more than $1 million at an upcoming auction at Sotheby’s in New York. https://t.co/AUaBKsdekH pic.twitter.com/7QfSO1jYKV

Los postores no estarán comprando la misma fruta que se exhibió en Miami. Esos plátanos ya no existen. Sotheby’s dice que siempre se pretendió que la fruta se reemplazara regularmente, junto con la cinta.

“Lo que compras cuando adquieres ‘Comedian’ de Cattelan no es la banana en sí, sino un certificado de autenticidad que otorga al propietario el permiso y la autoridad para reproducir esa fruta y cinta adhesiva en su pared como una obra de arte original de Maurizio Cattelan”, explicó Galperin.

El propio título de la pieza sugiere que Cattelan probablemente no pretendía que se tomara en serio. Pero Chloé Cooper Jones, profesora asistente en la Escuela de las Artes de la Universidad de Columbia, dijo que vale la pena pensar en el contexto.

This is to me the most significant work of the 21st century.

It’s being auctioned at Sotheby’s this November.

Maurizio Cattelan, Comedian, banana and duct tape, 2019.

Estimate : $1,000,000 – 1,500,000 pic.twitter.com/aRSd3EFufC

— Michael Bouhanna (@michaelbouhanna) October 25, 2024