¿Te subirías a un robotaxi sin conductor? Pasajeros en EU describen su experiencia

Por Araceli Martínez Ortega

Los Ángeles, 17 de noviembre (SinEmbargo).- Néstor Fantini solía comentarle a su esposa Cecilia que nunca se subiría a un vehículo sin conductor, pero muy pronto tuvo que retractarse cuando su hijo sorpresivamente lo hizo abordar un taxi robotizado Wyamo.

“¡Jamás! ¡jamás!”, le decía a mi esposa.

“Mi hijo Jonathan y yo estábamos en Santa Mónica cuando, de repente, me dice, vente, vamos a ir a tomar un café aquí cerca”.

La llegada del taxi robotizado sin conductor lo tomó distraído.

“Vi que llegó un auto, que decía arriba las iniciales de mi hijo JF, y escuché que me dice mi hijo, ‘¡vámonos papá!’”.

De repente, Néstor se vio dentro del vehículo sin chofer, en el asiento trasero, mientras que la pantalla de una computadora, les daba la bienvenida a bordo, y les pedía indicaciones para comenzar el viaje.

“Fue una sorpresa. No me dio tiempo de pensar. El auto arrancó, pero no sentí ninguna inseguridad”.

Néstor dice todo fue tan rápido que no hubo espacio para los nervios o el miedo.

With our groundbreaking artificial intelligence and machine learning, we’re not just imagining the future of transportation, we’re driving it forward.

Learn more about the complex work we’re doing at Waymo and how you can be a part of it: https://t.co/nLrNaiiTeb#WaymoCareers… pic.twitter.com/HRh2FZplOL

— Waymo (@Waymo) October 31, 2024