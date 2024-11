Brote de E. coli en EU: van 39 infectados y un fallecido por zanahorias orgánicas

Por Cathy Bussewitz

Nueva York, 17 de noviembre (AP) — Un brote de E. coli en Estados Unidos ha infectado a decenas de personas que consumieron zanahorias orgánicas envasadas, y una persona falleció a causa de la infección.

En total, 39 personas resultaron infectadas y 15 fueron hospitalizadas en 18 estados después de consumir zanahorias orgánicas enteras o de miniatura vendidas por Grimmway Farms, informó el domingo los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Grimmway Farms, con sede en Bakersfield, California, ha retirado las zanahorias, que incluían zanahorias orgánicas enteras o de miniatura vendidas en bolsas bajo múltiples marcas, incluyendo 365, Cal-Organic, Nature’s Promise, O-Organics, Trader Joe’s y Wegmans, entre otras.

