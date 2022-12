CJNG secuestra a Coronel de Sedena; despliegan operativo en Jalisco para localizarlo

Ciudad de México, 17 de diciembre (SinEmbargo).– La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) habrían secuestrado al Coronel José Isidro Grimaldo, quien se encontraba de vacaciones en el municipio de Tapalpa, en el estado de Jalisco.

De acuerdo con la información dada a conocer en una rueda de prensa en las instalaciones de la XV Zona Militar, el Coronel fue privado de la libertad por integrantes del crimen organizado luego de intentar salir del municipio después de unos días de descanso en una cabaña, cuando fue interceptado. Fue visto por última vez el pasado 10 de diciembre.

El General Crisóforo Martínez Parra, comandante de la XV Zona Militar, fue quien dio a conocer que el Coronel Grimaldo pudo haber sido privado de la libertad por el jefe regional del CJNG en Tapalpa, quien es identificado como “CR“.

Asimismo, la Sedena señaló que ya se desplegó un operativo por parte de elementos del Ejército para lograr la localización del Coronel Isidro Grimaldo, así como del presunto integrante de la delincuencia organizada. Autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) informaron que el caso está en manos de autoridades locales del estado de Jalisco, la cual difundió una ficha solicitando el apoyo de la ciudadanía para localizar al militar.

34 security officials have disappeared in Jalisco under the current admin. The most recent case is that of Colonel José Isidro Grimaldo, whose vehicle was found in Tonalá yesterday https://t.co/jYWOyTh3mL pic.twitter.com/Z99F713rIW

— Stephen Woodman (@Stephentwoodman) December 16, 2022