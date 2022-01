Blanco responde a las críticas con su estilo: “Acá está papá, no les tengo miedo”

Cuauhtémoc Blanco Bravo respondió luego de la publicación de una polémica fotografía donde se observa al Gobernador Blaco Bravo con tres presuntos líderes locales del narcotráfico.

Ciudad de México, 18 de enero (SinEmbargo).- El Gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo respondió contra las acusaciones, incluidas de políticos y figuras en Morelos, por supuestos vínculos con el narcotráfico.

“Acá está papá, no les tengo miedo”, dijo en entrevista con medios en una gira de trabajo.

Dicha respuesta se dio luego de la publicación de una polémica fotografía donde se observa al Gobernador Blaco Bravo con tres presuntos líderes locales del narcotráfico fue tomada en una iglesia del municipio de Yautepec, según Tomás Toral Nájera, vicario general de la Diócesis de Cuernavaca.

#Morelos | "Acá está papá, no les tengo miedo", responde el gobernador @cuauhtemocb10 a los políticos que lo han atacado en los últimos días. pic.twitter.com/NdPmsSqjdQ — Óscar Guadarrama (@_Oscargtorres) January 18, 2022

En conferencia para medios de comunicación, la figura religiosa confirmó que la fotografía se tomó un 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, en la Iglesia de la Asunción de Yautepec, que en ese momento se encontraba a cargo del sacerdote Juan Alvarado.

“El padre [Juan Alvarado] estaba en Yautepec en ese momento en aquel tiempo. Era una misa de 12 de diciembre donde estaba toda la multitud y vio que el Gobernador estaba ahí, pero no en otro sentido como afirma algún interpretador de la situación. Ese fondo de la Iglesia sí es en Yaupetec”, aclaró Toral Nájera.

El periódico El Sol de México publicó el martes 4 de enero una imagen que, precisó, fue verificada, donde aparece Blanco junto a Irving Eduardo Solano, alias “El Profe”, líder del Cártel Guerreros Unidos, detenido en febrero de 2021.

También aparecen Homero Figueroa, alias “la Tripa”, presunto líder del grupo criminal Comando Tlahuicas; así como Raymundo Isidro Castro, alias “El Ray”, quien era el líder regional del cartel CJNG en Morelos y que fue asesinado en octubre de 2019 en un riña en el Centro de Reinserción de Morelos.

Según el diario, la imagen fue captada poco después de que Blanco, de 48 años, tomara posesión como Gobernador de Morelos el 1 de octubre de 2018.

El también futbolista llamó los hechos una “guerra sucia” en su contra, generada bajo el contexto de las próximas elecciones de 2024; además, negó que él tuviera relación alguna con los presuntos narcotraficantes.

“Yo no soy ningún delincuente, ni pacto con delincuentes, voy a seguir trabajando para darle paz al estado. Mejor que se preocupen los ‘narcopolíticos’ que están aquí [en el estado]. Ellos sí están siendo investigados, yo no tengo nada que esconder, que me investiguen al 100 por ciento”, dijo Blanco tras un acto militar.

Blanco presentó el lunes una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra funcionarios estatales, después de que se difundiera una fotografía donde aparece con presuntos narcotraficantes.

Acompañado de su abogado, Cuauhtémoc Blanco ingresó a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) para presentar la querella.

De acuerdo con el Gobernador, la denuncia que se presentó es para quien “resulte responsable por los delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud y lo que resulte, en agravio de la sociedad de Morelos”.