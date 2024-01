ESTUDIO ¬ El primate Rhesus vive feliz. Es un clon (y un reto superado de la ciencia)

Por Julia Vergin

China, 18 de enero (DW).- La misma tecnología que creó a la oveja clon “Dolly” en 1996, no ha funcionado particularmente bien en primates. Con la ayuda de la llamada transferencia nuclear de células somáticas, los investigadores han creado innumerables clones de ovejas, vacas y cerdos desde “Dolly”. Se han clonado más de 20 especies diferentes de mamíferos.

Sin embargo, la tasa de supervivencia de los animales clonados es sistemáticamente baja: sólo las vacas tienen posibilidades ligeramente mayores. Muchos animales sufren daños graves en músculos u órganos, que acortan drásticamente sus vidas. Así fue para los pocos primates clonados que nacieron vivos. Hasta que nacieron los monos clonados “Zhong Zhong” y “Hua Hua”, en 2017, en el Instituto de Neurociencia de la Academia China de Ciencias en Shanghái.

Los dos monos javaneses, que pertenecen a la familia de los macacos, causaron sensación. Ahora, llega otro informe de éxito del mismo instituto: los investigadores han logrado clonar un mono rhesus, al que han puesto por nombre “Retro”. El animal macho estaría sano y feliz y tendría ya dos años. Los investigadores publicaron su estudio en la revista Nature Communications.

¿UN GRAN AVANCE PARA LA INVESTIGACIÓN?

“El estudio y la tecnología que en él se presenta son una historia muy especial y biológicamente muy interesante”, afirmó el biólogo Rüdiger Behr, que investiga con células madre y embriones en el Centro Alemán de Primates. Sin embargo, “tengo mis dudas de que se haya mostrado algo fundamentalmente nuevo que pueda encontrar una amplia aplicación en la comunidad científica”.

Los investigadores chinos utilizaron una tecnología que, según Behr, sólo unos pocos laboratorios en el mundo pueden reproducir. “Se creó un embrión que consiste en una combinación de una porción clonada y una no clonada”.

¿CÓMO FUNCIONAL A CLONACIÓN Y POR QUÉ ES TAN DIFÍCIL?

Lo difícil que es crear una copia genética exacta -un clon- de un ser vivo complejo, queda demostrado por la corta esperanza de vida y la mala salud de la mayoría de los animales clonados.

For the first time, a rhesus monkey (Macaca mulatta) cloned in the laboratory has lived into adulthood — surviving for more than two years so far https://t.co/XI7FSKFl50

— nature (@Nature) January 16, 2024