Ian Wilmut, pionero de la clonación y padre de la oveja “Dolly”, muere a los 79 años

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS).- El profesor Sir Ian Wilmut, cuya investigación fue fundamental para la creación de la oveja “Dolly”, ha muerto a los 79 años, según ha informado este lunes la Universidad de Edimburgo, donde se recuerda que se trata del “padre” del primer mamífero clonado a partir de una célula adulta.

El profesor Wilmut dirigió un equipo del Instituto Roslin y PPL Therapeutics cuya investigación condujo al nacimiento de “Dolly” en 1996. La oveja fue clonada a partir de una célula extraída de la glándula mamaria de una oveja “Finn Dorset” de seis años y un óvulo extraído de una oveja escocesa “Blackface”, nacida de una madre sustituta escocesa “Blackface”.

Wilmut fue a la Universidad de Nottingham, inicialmente para estudiar agricultura y luego pasó a la ciencia animal. Sus estudios continuaron con un doctorado y una beca en la Universidad de Cambridge, centrados en la preservación de semen y embriones mediante congelación. Este trabajo dio lugar al nacimiento de “Frostie”, la primera cría nacida de un embrión congelado.

It has been confirmed that Professor Sir Ian Wilmut @roslininstitute has passed away at the age of 79. His family has asked that the media and public respect their privacy at this time. https://t.co/FsE9sPCHqr pic.twitter.com/vgA8E81H3B

