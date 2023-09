Steve Harwell, vocalista de la banda de rock Smash Mouth, muere a los 56 años de edad

Estados Unidos, 4 de septiembre (EuropaPress).- Steve Harwell, intérprete saltó a la fama por ser el líder de la banda Smash Mouth, ha muerto a los 56 años. Hace tan sólo unos días, se informó de que el cantante había ingresado en un centro de cuidados paliativos tras luchar durante varios años contra una insuficiencia hepática y una cardiomiopatía.

TMZ informó primero del estado de Harwell, asegurando que el actor había estado hospitalizado por su grave estado de salud hasta que él y su familia optaron por ser trasladados a cuidados paliativos, para que pudiera pasar sus últimos días en su domicilo. Además de la insuficiencia hepática y la cardiomiopatía, Harwell había sido diagnosticado de encefalopatía de Wernicke, una enfermedad que afecta a funciones motoras como el habla y la memoria.

“Está rodeado de su familia y amigos”, escribió el representante de Harwell en un comunicado a Vulture cuando ingresó en el hospital. “Lo único que quiero añadir es que esperamos que la gente respete la privacidad de Steve y su familia durante este difícil momento”.

Steve Harwell was a true American Original. A larger than life character who shot up into the sky like a Roman candle. Steve will be remembered for his unwavering focus and impassioned determination to reach the heights of pop stardom.

Rest in peace knowing you aimed for the… pic.twitter.com/qZDliiIl30

— Smash Mouth (@smashmouth) September 4, 2023