Arleen Sorkin, voz original de Harley Quinn en serie animada, muere a los 67 años

Madrid, 27 de agosto (Europa Press) – La actriz estadounidense Arleen Sorkin ha fallecido este sábado a los 67 años, según ha informado en su cuenta de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, su amigo y actor de doblaje, Neil Kaplan.

Sorkin se dio a conocer por su papel secundario de Calliope Jones en la teleserie Days of Our Lives de NBC , pero su trabajo más conocido fue ser la voz original del personaje de Harley Quinn en Batman: La Serie Animada y en la mayoría de las series animadas sucesivas (a partir de 1992), así como en los videojuegos Batman: Arkham Asylum.

El personaje, que según explica el guionista Paul Dini estaba basado en la propia actriz, fue creado originalmente para la serie animada como un papel menor como cómplice del villano de Batman, el Joker.

Devastated to learn we've lost the brilliant Arleen Sorkin. Not just a wonderful talent, but a truly wonderful person. I'm grateful not only to have worked with her, but to have been her friend. 🙏 Sending my heartfelt condolences to her family & loved ones. 💔 pic.twitter.com/g1Mb3BWoKn

