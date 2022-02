MC oficializa invitación a José Luis Pech para ser su candidato al Gobierno de QRoo

Movimiento Ciudadano hizo oficial la invitación al Senador José Luis Pech Várguez, quien pertenecía a la bancada de Morena, a ser su candidato para el Gobierno de Quintana Roo.

Ciudad de México, 18 de febrero (SinEmbargo).– Movimiento Ciudadano confirmó este viernes que José Luis Pech Várguez, exmilitante de Morena, será su candidato a la Gubernatura de Quintana Roo, después de que el actor Roberto Palazuelos Badeux anunciara que se retiraba de la contienda por el puesto.

“La Comisión Operativa Nacional ha acordado hacerle una formal invitación al Doctor José Luis Pech Várguez para que sea considerado como candidato ciudadano a la Gubernatura de Quintana Roo, durante los trabajos de la Coordinadora Ciudadana Nacional erigida en Asamblea Electoral Nacional”, anunció el partido naranja a través de un comunicado.

MC indicó que la comisión tomó esta decisión “sustentada en la intachable trayectoria de vida del Dr. Pech”.

El partido había anunciado desde el jueves que ya mantenía conversaciones con el Senador Pech Várguez, pero no había descartado aún que Palazuelos estuviera en la lista de potenciales candidatos.

Sin embargo, este viernes el actor y empresario indicó en entrevista con El Universal que no seguiría con su intento de ser el abanderado del naranja, luego de varios escándalos por declaraciones pasadas que lo pusieron en el ojo del huracán y llevaron a una parte del partido naranja a pedir su salida como aspirante en la entidad del sureste de México.

“Me bajo antes de que me bajen, porque hay un grupo dentro de MC que se siente ofendido y preocupado por mis declaraciones y cómo pueden manchar la imagen de la marca”, manifestó Palazuelos en una entrevista exclusiva con el diario El Universal este viernes.

“Le dije que mejor me hago a un lado y me respondió que sí, que era mejor que me hiciera a un lado”, añadió, en referencia a Dante Delgado, el dirigente nacional de MC.