Christian Atsu, exjugador del Chelsea, es hallado sin vida tras terremoto en Turquía

Por Gerald Imray

Turquía, 18 de febrero (AP).– Christian Atsu, el delantero ghanés que jugó para el Chelsea y Newcastle, falleció en el terremoto de Turquía. Tenía 31 años.

Los equipos de rescate recuperaron su cuerpo en los escombros de un edificio de lujo en el que vivía en la ciudad de Antakya en la provincia de Hatay, indicó el sábado su mánager.

Atsu llegó al club Hatayspor de Turquía en septiembre y anotó el gol de la victoria en el encuentro en casa del 5 de febrero ante el Kasimpaşa S.K., horas antes del terremoto que golpeó en la madrugada del 6 de febrero.

Antakya se encuentra al sureste de Turquía, en la zona más golpeada por el terremoto. La cifra de fallecidos por el sismo de 7.8 grados en Turquía en Siria superó los 43 mil muertos el viernes.

Hatayspor indicó que el cuerpo de Atsu será repatriado a Ghana. “No hay palabras para describir nuestra tristeza”, publicó el club en Twitter.

El Presidente de Ghana Nana Akufo-Addo publicó una imagen de Atsu en Twitter y escribió: “El fútbol de Ghana ha perdido a uno de sus más nobles integrantes y embajadores, uno difícil de reemplazar. Se le extrañará inmensamente”.

Un día después del terremoto se reportó que Atsu había sido rescatado, pero su club, que inicialmente anunció que tenían reportes de que estaba bien y en camino al hospital, reconoció posteriormente que el reporte del exitoso rescate fue erróneo. Su director deportivo, Taner Savut, sigue desaparecido.

I extend sincere, heartfelt condolences to the widow, children and family of our fellow Ghanaian, Christian Atsu, on the sad news of his death. Ghana football has lost one of its finest personnel and ambassadors, one who will be difficult to replace. He’ll be sorely missed. 1/2 pic.twitter.com/CqTkEsY4Op

— Nana Akufo-Addo (@NAkufoAddo) February 18, 2023