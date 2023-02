EU dice tener pruebas de que Rusia cometió “crímenes de la humanidad” en Ucrania

Por Karl Ritter y Geir Moulson

MÚNICH (AP) — Estados Unidos ha determinado que Rusia ha cometido crímenes de lesa humanidad en Ucrania, declaró el sábado la Vicepresidenta norteamericana, Kamala Harris. “Se debe aplicar la justicia” contra los responsables, enfatizó.

Durante un discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich, Harris agregó que la comunidad internacional tiene interés tanto moral como estratégico de juzgar esos delitos, dado el peligro de que otros gobiernos autoritarios se aprovechen si se socavan las normas internacionales.

The United States will support Ukraine for as long as it takes. We will always stand on the side of freedom, democracy, and justice. pic.twitter.com/fo8mFvKxao

— Vice President Kamala Harris (@VP) February 18, 2023