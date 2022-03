FOTOS: Hallan esqueletos coloreados en Çatalhöyük, la ciudad más antigua del mundo

Redacción Ciencia, 18 mar (EFE).- El yacimiento arqueológico de Çatalhöyük (Turquía) es conocido como la ciudad más antigua del mundo, un asentamiento neolítico donde los esqueletos eran coloreados, una práctica funeraria sobre la que un estudio aporta nuevos datos.

En el asentamiento neolítico de Çatalhöyük, de 13 hectáreas, las casas de adobe presentan las huellas arqueológicas de actividades rituales, incluyendo enterramientos intramuros con algunos esqueletos que presentan restos de colorantes y pinturas murales.

The most commonly used pigment was red ochre.

Cinnabar was mainly applied to males and blue/green pigment was associated with females. https://t.co/VzjecWm0ZN

