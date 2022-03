“Sheinbaum aún no me quita del camino, sigo siendo Alcaldesa”, dice Sandra Cuevas

La Alcaldesa con licencia indicó que el partido oficial no la había “quitado del camino” a pesar de estar suspendida temporalmente de sus funciones como titular de la demarcación Cuauhtémoc.

-Con información de Montserrat Antúnez Estrada

Ciudad de México, 18 de marzo (SinEmbargo).– Sandra Cuevas Nieves, Alcaldesa de Cuauhtémoc con licencia, aseguró que “aún no la quitan del camino” en la titularidad de la demarcación, con referencia a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo y el partido oficial Morena, a quien ha acusado de persecución política para “recuperar” la administración local.

En Twitter, la Diputada federal por el Partido Acción Nacional (PAN), Mariana Gómez del Campo, publicó un mensaje: “Muy buenos días a todos EXCEPTO a Claudia Sheinbaum por quitarse del camino a la mala a la Alcaldesa en Cuauhtémoc Sandra Cuevas. Por cierto, ya casi se cumple un año de la tragedia en la Línea 12 del Metro con 27 fallecidos y CERO detenidos”.

En respuesta, Cuevas respondió que Sheinbaum “aún no me quita del camino”. “Sigo siendo Alcaldesa de Cuauhtémoc, aunque suspendida. Esto aún no se acaba”, advirtió.

Este jueves, una Jueza de Control vinculó a proceso a Sandra Cuevas por los delitos de robo, abuso de autoridad y discriminación. Además, emitió medidas cautelares como la separación temporal del cargo, prohibición de salir del país y de acercarse a las víctimas.

Esto quiere decir que Cuevas Nieves seguirá su proceso en libertad, pero tendrá que firmar bimestralmente, y además tiene prohibido salir del país, asistir a determinadas reuniones o acercarse a ciertos lugares. Tampoco podrá convivir con ciertas personas, como víctimas y testigos. También se determinó la suspensión temporal de su cargo y se dieron dos meses para el cierre de investigación, tiempo que podría llevar a la funcionaria a dejar su cargo de manera definitiva.

“Estoy preparada para absolutamente todo, para una vinculación a proceso. Estoy preparada incluso para ir a prisión. Estoy preparada para las decisiones que tome Claudia Sheinbaum porque esto es claramente una persecución de la Jefa de Gobierno, una mujer que va en contra de otra mujer y que a la mala, con el uso de las instituciones, quiere ganar Cuauhtémoc, quiere robarse los votos de los más de 120 mil votantes”, expuso Cuevas la mañana previo a su audiencia frente a los juzgados penales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.