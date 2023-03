EU doblega 9-7 a Venezuela y avanza a las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol

MIAMI (AP) — Trea Turner despachó un grand slam en el octavo inning que catapultó a Estados Unidos a la victoria 9-7 sobre Venezuela y las semifinales del Clásico Mundial de béisbol la noche del sábado.

Los estadounidenses, reinantes campeones del Clásico, se medirán contra Cuba el domingo por una plaza en la final.

El descalabro fue doblemente doloroso para Venezuela, que perdió por lesión al estelar segunda base José Altuve tras recibir un pelotazo en la mano derecha por parte del relevista Daniel Bard en el quinto episodio. Los Astros de Houston, equipo de Altuve en las Grandes Ligas, informaron que el jugador está siendo examinado y ofrecerán información al respecto el domingo tras realizar más exámenes.

