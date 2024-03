Choque en parada de autobús en San Francisco deja 3 muertos y un bebé hospitalizado

SAN FRANCISCO, 18 de marzo (AP).— Tres personas murieron y un bebé fue hospitalizado en estado crítico después que una camioneta se estrelló contra una parada de autobús en San Francisco, informaron las autoridades el domingo.

Dos víctimas, incluido un niño, murieron en el lugar del choque el sábado por la tarde en el barrio West Portal de la ciudad, detalló la Policía. Otras tres personas fueron trasladadas a hospitales.

La tercera víctima, una mujer, murió más tarde en un hospital, añadió la policía.

El bebé es tratado por lesiones que ponen en peligro su vida, de acuerdo con la policía. El conductor de la SUV Mercedes blanca se encuentra entre los hospitalizados, publicó el periódico San Francisco Chronicle.

Today there was a tragic collision in West Portal. Two lives were lost, including a child. Three more are in the hospital. I’ve just visited the scene and it is heartbreaking. We will share more information when we can, but now our focus is on the victims and their families.

— London Breed (@LondonBreed) March 16, 2024