AMLO atribuye inspección de camiones a intereses electorales del Gobernador de Texas

Ciudad de México, 18 de abril (EFE).- El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó este lunes al Gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, por haber entorpecido el flujo comercial con inspecciones adicionales de camiones en la frontera, y lo atribuyó a sus intereses electorales.

López Obrador se refirió a las inspecciones que la semana pasada instauró Abbott, quien busca su reelección en noviembre, tras el anuncio del Presidente demócrata Joe Biden de eliminar el llamado Título 42, una regla de Donald Trump para deportar de inmediato a migrantes con el argumento de la pandemia.

El Gobernador texano revocó el viernes las inspecciones, pero el Gobierno de México no intervino en las negociaciones, que recayeron en los gobernadores fronterizos de Nuevo León, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas, quienes tuvieron que prometer que controlarán el flujo migratorio.

El Presidente de México justificó que no se involucró porque las acciones de Texas son “totalmente contrarias al libre comercio” y “los estados no tienen facultad para hacer acuerdos con un país extranjero”.

“Les diría que son como chicanadas (trampas) de parte del Gobierno de Texas, legalmente lo pueden hacer, pero es muy vil ese proceder”, indicó.

“Nosotros no vamos a caer en ninguna provocación de nada, y qué bueno que ya se resolvió y ojalá que no actúen así, no les ayuda”, añadió.