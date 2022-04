Sheinbaum pide votar en elecciones contra traidores por rechazar la Reforma Eléctrica

La mandataria capitalina llamó a los ciudadanos a tomar en cuenta la votación de ayer en la Cámara de Diputados cuando tengan que acudir a las urnas y decidir cuál será el futuro de México porque aseveró que “hay quienes quieren a la Patria y hay quienes la traicionan”.

Ciudad de México, 18 de abril (SinEmbargo).- La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este lunes que los legisladores de la oposición que votaron ayer en contra de la Reforma Eléctrica enviada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, sólo piensan en sus beneficios y no en la Nación.

Por ello, durante el evento de incorporación a la “Pensión para el Bienestar Adultos Mayores”, la mandataria capitalina llamó a los ciudadanos a tomar eso en cuenta cuando tengan que acudir a las urnas a votar y decidir cuál será el futuro de México porque aseveró que “hay quienes quieren a la Patria y hay quienes la traicionan”.

Además, Claudia Sheinbaum recordó que la Reforma Eléctrica, entre otras cosas, proponía dar el control del sector energético a la empresa estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) y limitar al 46 por ciento la participación privada en generación eléctrica para favorecerla. No obstante, señaló que aún siendo Morena una mayoría en la Cámara de Diputados, no se alcanzaron las dos terceras partes de los votos para aprobar la iniciativa.

“Aún cuando la mayoría de los diputados votó, de todas maneras no se alcanzaron las dos terceras partes que se requerían para cambiar la Constitución y esto es algo importante, significa que hay diputadas y diputados que no piensan en la Nación, que no piensan en el futuro de México, que lo que están pensando es en las empresas transnacionales, en sus propios beneficios”, expresó.

“Y la próxima vez que votemos, que decidamos hacia dónde va el país, es algo que tenemos que tomar en cuenta porque hay quienes quieren a la Patria y hay quienes la traicionan. De ese tamaño es la decisión que se tomó el día de ayer. Así que hay que aprender a reflexionar, a escuchar y a decidir porque México es de las y los mexicanos”, agregó la Jefa de Gobierno.

Ayer antes de que finalizara el día, Morena y sus aliados acumularon 275 votos a favor de la iniciativa que proponía fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las empresas privadas –de los 355 que necesitaban–, mientras que la oposición, incluida la coalición Va por México y Movimiento Ciudadano (MC), juntó 223 votos en contra. No hubo abstenciones.

Ahora, el Presidente de México intentará reponerse de la primera derrota legislativa en sus primeros cuatro años de mandato, al enviar de forma inmediata una reforma a la Ley Minera, la cual buscará proteger el litio, algo que estaba considerado en la Reforma Eléctrica, pero la diferencia es que su aprobación sólo necesita de la mayoría simple, con la que sí cuenta Morena en ambas cámaras.

Hay quienes aman a la patria y hay quienes la traicionan, de ese tamaño fue la decisión que se hizo con la #ReformaEléctrica Lo que el PRI PAN PRD y MC defendieron son los intereses de las empresas trasnacionales, como Iberdrola, por ejemplo. La historia los pondrá en su lugar. — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) April 18, 2022

Esta mañana, el Presidente López Obrador lamentó que los diputados no hayan aprobado ayer su Reforma Eléctrica, hecho que consideró “un acto de traición a México”. También aseguró que con el rechazo de su iniciativa “se terminó de integrar el bloque conservador”, conformado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC).

Por ello, López Obrador reiteró que aunque se trató de una decisión “lamentable”, tampoco es extraño porque “así ha sucedido en otros tiempos de nuestra historia”. Como ejemplo, recordó que “los conservadores siempre han ido al extranjero o siempre han apoyado a los intereses extranjeros en contra del interés nacional”.

“Entonces lo de ayer, sin exagerar, tiene que ver con ese pensamiento conservador que predomina. Ellos prefieren estar bien con los potentados y hubo diputados, mujeres y hombres, que votaron a favor de México, en favor de los intereses de México. Que no digan los vendepatrias que la reforma afectaba. No argumentaron nada en contra”, subrayó.

“Considero que el día de ayer se cometió un acto de TRAICIÓN A MÉXICO por parte de un grupo de legisladores” Son las primeras declaraciones de AMLO sobre la votación sobre la #ReformaElectrica que fue desechada ayer. pic.twitter.com/9w0X903R74 — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) April 18, 2022

Sin embargo, el Jefe del Ejecutivo federal aseguró que los actos de la oposición ayudan porque “son momentos de definición”. “Y esto ayuda: a ver qué van a decir los ciudadanos, qué va a decir el pueblo, que es el soberano”.

“A ver cómo les va a ir [a los partidos de oposición] cuando vengan nuevas elecciones. Ese es el juicio de la historia. Y como dice la canción: ‘ya el corrido lo dirá’”, agregó. “No va a pasar mucho tiempo”, alertó.