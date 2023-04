VIDEO: Empresario confirma modus operandi de Cártel Inmobiliario del PAN en BJ

Ciudad de México, 18 de abril (SinEmbargo).- El vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx), Ulises Lara López, reveló este martes el testimonio de un empresario que colaboró en la presunta trama de corrupción del Cártel Inmobiliario en la Alcaldía Benito Juárez, en el que explica el modus operandi por parte de miembros del Partido Acción Nacional (PAN) en la demarcación.

En un mensaje a medios de comunicación, Lara López señaló que la Fiscalía obtuvo información esencial y eficaz que confirma a través de un importante desarrollador inmobiliario el modus operandi en el sector bienes raíces en la Alcaldía Benito Juárez.

La FGJ-CdMx mostró la grabación de la declaración en donde el empresario aseguró que en diciembre de 2005, el entonces Alcalde Christian Von Roehrich de la Isla, junto con Nicias René Aridjis Vázquez, director general de Obras y Desarrollo Urbano de la Alcaldía Benito Juárez de 2006 a 2018, lo citaron en la sede de la demarcación para hablar sobre la instalación de una pista de hielo en la explanada de ese inmueble.

El empresario refirió que dicho pago fue a cambio de que las cosas fluyeran correctamente entre la Alcaldía y el proyecto de City Towers Green Black.

Asimismo, el vocero de la Fiscalía mencionó que se puede acreditar que se obtuvo ese dinero de la empresa, ya que como existen clientes que pagan en efectivo, “se elabora lo que denominan una Nota Azul que funciona como comprobante de disposición en efectivo y se tiene la póliza donde se asienta el concepto del retiro”.

El empresario inmobiliario también señaló que en marzo de 2017, fue citado en el edificio de la Alcaldía para comentar la ampliación de City Towers, donde se hable sobre la construcción de 784 departamentos, en lugar de los 752 originales, es decir, 32 inmuebles adicionales, así como la intención del entonces Alcalde panista de adquirir dos departamentos.

“Me manifestó su intención de adquirir dos departamentos del proyecto que estábamos desarrollando, a lo cual dije que estaba de acuerdo, que con gusto se lo vendíamos y me dijo que no tenía dinero y que el modo de comprarlo era que le diera trabajo a su constructora, pero que cuando el proyecto estuviera más avanzado, que el nombre de la empresa nos sería comunicado posteriormente por parte del señor René para que a través de dicha persona moral se realizaran los pagos de los trabajos, que no podrían ser realizados, pero que sí serían llevados a cabo”, se escucha en la grabación.