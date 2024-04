Manlio se ha jactado de ser amigo de mi padre cuando no lo fue, dice Luis Donaldo

Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo Luis Donaldo Colosio Murrieta, reveló que cuando a su padre le arrebataron la vida muchos de quienes se decían sus amigos se esfumaron y sostuvo que pese a ello esos mismos personajes siguen haciendo política con el nombre del candidato presidencial del PRI asesinado en 1994, como es el caso de Manlio Fabio Beltrones, quien está en campaña para llegar al Senado.

Ciudad de México, 18 de abril (SinEmbargo).– “Lo conocí, lo quise, compartimos ideales, sonreímos y luchamos juntos. Y como que uno se siente frustrado de que un psicópata, un asesino —por lo menos lo que tenemos a la mano— haya truncado el camino de un país. Yo no quiero decir que Donaldo era un hombre completamente excepcional, que con él no hubiese habido ningún problema en el país. No, no, no. Donaldo era un ser humano, un hombre con un gran corazón, a donde le apuntabas le pegabas en el corazón, era un hombre noble, pero como dije era un hombre de carne y huesos”.

Así se refería hace unas semanas Manlio Fabio Beltrones en una entrevista con Mariana Chávez García cuando se le mencionó que recurre mucho la figura de Luis Donaldo Colosio Murrieta, el candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) asesinado hace 30 años durante un mitin en Tijuana, Baja California. Un magnicidio cuya investigación se encuentra reabierta por parte de la Fiscalía General de la República que ha retomado la tesis del complot, es decir que además de Mario Aburto hubo un “segundo tirador”.

Por años, Beltrones se ha asumido como un gran amigo de Luis Donaldo Colosio y como el mismo PRI ha empleado su figura para hacer campaña al evocar en él las principales virtudes del partido.

No obstante, Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del candidato asesinado, quien hoy aspira a llegar al Senado de la mano de Movimiento Ciudadano ha criticado cómo muchas de esas “amistades” realmente no lo eran, pues cuando sucedió el magnicidio se “esfumaron”. Así lo relató él mismo en una entrevista con Carlos Loret de Mola.

“Algo que la gente quizá no sabe es que pasa lo de mi papá y pues realmente nosotros nos sustrajimos por completo del entorno político durante casi 30 años. Las ‘amistades’ se esfumaron, realmente los amigos verdaderos, muy contados, sí se mantuvieron presentes, muchos de ellos no están en la política. Entonces, muchos de estos reciclados que voy a encontrarme como compañeros de curul, realmente no eran amigos, amigos”.

—Que han usado el nombre de Colosio para hacer campaña —le comentó Loret de Mola.

—Sí, claro, uno lo está haciendo hasta la fecha en Sonora

—¿Manlio?

— Sí

— ¿Te lo quieres encontrar o prefieres no encontrártelo?

—Me gustaría no tener que encontrármelo nuevamente en el Senado, sea yo o no sea Senador. Creo que es de esas figuras que ya están demasiado recicladas, y una de las figuras también que se ha jactado más de ser una gran amistad de Luis Donado Colosio cuando en verdad no lo fue.

Luis Donaldo Colosio Riojas debutó apenas en 2018 en la política cuando ganó la Diputación local por el Cuarto Distrito en Nuevo León, la cual pertenecía al Partido Acción Nacional (PAN), y tres años después al conquistar la Alcaldía de Monterrey como abanderado de Movimiento Ciudadano. Hoy busca llegar al Senado por el mismo partido.

Aunque el propio Luis Donaldo ha reconocido el peso de su nombre, por años se mantuvo alejado de la política. Más joven optó por tomar un camino diferente como cantante, un sueño que tuvo un duro revés cuando en 2007 fue eliminado en los primeros filtros del programa American Idol Latino. Lo cierto es que su origen ha despertado desde siempre el interés de todos los partidos. El PAN, el PRI y hasta Morena buscaron que su debut se diera bajo sus colores, según ha señalado él mismo.

“Me ofrecieron ser Diputado plurinominal (en el PRI) cuando tenía 21 años. Se me hizo una oferta completamente irresponsable y ligada 100 por ciento a un morbo político asociado con mi nombre”, dijo Colosio en diciembre pasado a la periodista Almudena Barragán en una entrevista publicada en El País. “Yo sabía por qué me lo estaban ofreciendo y por eso, decliné”.

A inicios de este 2024, Colosio Riojas pidió al Presidente Andrés Manuel López Obrador que indulte a Mario Aburto, que en 1994 se declaró autor material del homicidio del entonces candidato del PRI.

“Es un asunto de Estado”, dijo la mañana del martes 30 de enero el Presidente mexicano. “No puede quedar impune”, agregó Andrés Manuel López Obrador, dando aval a la decisión del Fiscal Alejandro Gertz Manero para entrar a un caso que exhibió, en su momento, la complicidad o la incapacidad de las autoridades para procurar la justicia.

El reto de la Fiscalía no es menor, sobre todo porque muchos de los casos que ha tomado en estos años han resultado en contra de la representación pública.

Frente a ello, Luis Donaldo Colosio Riojas pidió de nueva cuenta al Presidente dejar de politizar con el nombre de su padre. “Si no tuviera intención de hacer político el caso, entonces no tendría por qué estarlo mencionando en su ‘mañanera’, y simplemente permitir que la Fiscalía Especializada siga el curso de la investigación, así de sencillo”, declaró.

“En este país tenemos una urgente necesidad de entrar a una crítica fase de construcción, a una crítica fase de reconciliación. La primera parte de esa reconciliación tiene que ser el perdón hacia el pasado, hacia lo que ocurrió, pero 30 años después, ¿qué se va a lograr?”, cuestionó.