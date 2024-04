La FGJ-CdMx indaga por otros casos a presunto feminicida de una joven en Iztacalco

Al ser presuntamente descubierto por otra persona, el sujeto la atacó, provocándole diversas lesiones que requirieron atención médica inmediata.

Ciudad de México, 18 de abril (SinEmbargo).- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ–CdMx) anunció que investiga a Miguel “N“, por su probable participación en el delito de feminicidio, en contra de la joven Maria José, el pasado martes 16 de abril.

De acuerdo con las primeras indagatorias, el hombre pudo haber ingresado al domicilio, un departamento ubicado en la colonia La Cruz, de la Alcaldía Iztacalco, para agredir sexualmente a la víctima y privarla de la vida.

Al ser presuntamente descubierto por otra persona, el sujeto la atacó, provocándole diversas lesiones que requirieron atención médica inmediata a la víctima, quien se encuentra hospitalizada.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

Reportes preliminares aseguran que algunos vecinos se percataron de la agresión y evitaron que el hombre huyera hasta que los policías preventivos llegaron al sitio para detenerlo y ponerlo a disposición del agente del Ministerio Público.

Al lugar de los hechos también arribaron detectives de la Policía de Investigación (PDI) para obtener datos con posibles testigos, así como para ubicar cámaras de videovigilancia, públicas y privadas, que hayan registrado el delito.

Por su parte, el personal de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales, expertos en las materias de fotografía, criminalística y química, asistieron de manera paralela al lugar para recabar indicios y posteriormente trasladar el cuerpo de la víctima al anfiteatro correspondiente.

Con la finalidad de presentarlo ante un juez de control, personal de la #FiscalíaCDMX investiga a un hombre por su probable participación en el delito de feminicidio, registrado ayer martes 16 de abril en agravio de una adolescente, en un departamento ubicado en la colonia La… pic.twitter.com/oChoM62yrJ — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) April 18, 2024

La investigación se está llevando a cabo por la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio, de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas.

“La FGJ-CdMx reitera que una de sus prioridades es atender a las víctimas con perspectiva de género, enfoque diferencial y especializado, así como garantizar una nueva manera para investigar los delitos, con especial énfasis en la justicia hacia las mujeres, niñas y adolescentes”, resaltó la dependencia capitalina.

Maria José, de 17 años, fue abusada sexualmente y asesinada el martes pasado por Mario “N”, un químico farmacobiólogo que era su vecino y esperó a que se quedara sola en su casa para acecharla y cometer ambos delitos.