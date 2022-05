Por cambio climático, árboles australianos mueren más rápido desde 1980, dice estudio

Redacción Ciencia, 18 may (EFE).- Los árboles de los bosques tropicales de Australia están muriendo mucho más rápido desde la década de 1980, debido a los efectos del cambio climático. De hecho, su tasa de mortalidad se ha duplicado en los últimos 35 años, según un estudio internacional publicado hoy en Nature.

Como consecuencia, los bosques se deterioran, pierden biomasa y parte de su capacidad para almacenar carbono, lo que, en conjunto, hace cada vez más difícil mantener las temperaturas máximas globales muy por debajo del objetivo de 2 °C, como establece el Acuerdo de París contra el cambio climático.

Para hacer el estudio, los investigadores emplearon registros de datos excepcionalmente largos de toda la selva tropical de Australia y constataron que la tasa media de mortalidad de los árboles en estos bosques se ha duplicado en las últimas cuatro décadas.

"A long-term increase in vapour pressure deficit was evident across the region, suggesting that thresholds involving atmospheric water stress, driven by global warming, may be a primary cause of increasing tree mortality in moist tropical forests."

