Los bosques tropicales contribuyen a enfriar más de 1 grado la temperatura global

Redacción Ciencia, 24 mar (EFE).- Los bosques de todo el mundo protegen contra el calor y otros fenómenos extremos, pero son los tropicales los que más contribuyen a enfriar el planeta, de forma que sin su existencia la temperatura global sería un grado más alta.

La investigación que pública Frontiers in Forest and Global Change indica que los bosques mantienen al planeta, al menos, medio grado Celsius más fresco cuando se tienen en cuenta los poco estudiados efectos biofísicos, que van desde los compuestos químicos hasta la turbulencia y la reflexión de la luz.

Tan solo en los trópicos, estos efectos suponen un enfriamiento planetario de un tercio de grado, que cuando se combinan con la absorción de dióxido de carbono, el efecto de es de más de un grado.

“El corazón de los trópicos coincide con el corazón del planeta, y estos bosques son fundamentales para nuestra supervivencia”, señaló la autora principal de estudio, Deborah Lawrence.

