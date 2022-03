Europa vivió un febrero 2 grados más cálido que en los últimos 30 años: Copernicus

Madrid, 8 mar (EFE).- Europa acaba de vivir un mes de febrero dos grados más cálido que el promedio de la última treintena, según el programa europeo de observación Copernicus, que ha constatado además que la extensión diaria del hielo marino de la Antártida ha alcanzado su mínimo histórico para ese mes.

En Europa, los valores de febrero estuvieron hasta 2 ºC por encima del promedio de los últimos treinta años, mientras que en China y “grandes áreas” de Norteamérica, la temperatura del aire fue inferior a la habitual para ese mes en los treinta años anteriores.

Con todo, no se superó la temperatura media de febrero de 2016, 2017 y 2020 -tres años considerados entre los más cálidos de la historia- según los registros, que equiparan los valores de febrero de 2022 con los del mismo mes en 2019.

February #temperature highlights from the #CopernicusClimate Change Service #C3S

Last month was:

🌡globally – about 0.2ºC warmer than average

🌡in Europe – more than 2ºC warmer than average

🌡winter for Europe was almost 1ºC warmer than average

More 👉 https://t.co/1PvPos9zZ9 pic.twitter.com/j86sKrf8ZG

— Copernicus ECMWF (@CopernicusECMWF) March 7, 2022