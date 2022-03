El Ártico pierde un tercio de su hielo marino invernal en 18 años, alerta estudio

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) – El Ártico ha perdido en 18 años alrededor de un tercio de su volumen de hielo marino en invierno, en gran parte debido a una disminución persistente del llamado hielo multianual.

La profundidad de la nieve del hielo marino del Ártico ha sido estimada, por primera vez, a partir de una combinación de datos LIDAR (con el ICESat-2) y radar (a través del CryoSat-2). Usando estas estimaciones de la profundidad del hielo marino y la altura de la nieve expuesta sobre el agua, el estudio encontró que el hielo marino del Ártico de varios años ha perdido el 16 por ciento de su volumen invernal, o aproximadamente medio metro de espesor, en los tres años transcurridos desde el lanzamiento de ICESat-2.

El estudio fue publicado en Geophysical Research Letters.

Satellite-derived record of #Arctic sea ice volume now updated in a new study:

➡️ "An 18-year satellite record, since the launch of ICESat, points to a loss of ∼6000km3 or one-third of the winter Arctic ice volume driven…"

