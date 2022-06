Las demandas de ciudadanos y organizaciones contra la tauromaquia avanzan en México

Las demandas de ciudadanos y organizaciones contra la tauromaquia han avanzado en México actualmente cinco estados en el país prohibido las llamadas “fiestas taurinas” en sus territorios. En la Ciudad de México, un juez prohibió su realización en la Plaza de Toros de la capital, y en Nayarit, la Suprema Corte le dijo no a un decreto que las reconocía como patrimonio cultural inmaterial.

Ciudad de México, 18 de junio (SinEmbargo).- Desde hace tiempo atrás, México mantiene un intenso debate entorno a las corridas de toros. Diversos sectores de la sociedad han exigido a las autoridades la cancelación definitiva de la tauromaquia, una situación que en días pasados ha rendido frutos con la suspensión de esta actividad en la Plaza de Toros de la Ciudad de México y con un fallo de la Corte que revirtió un decreto en Nayarit que pretendía verla como patrimonio cultural inmaterial.

Diversas organizaciones civiles, animalistas y asociaciones protectoras de animales han luchado durante mucho tiempo por promover acciones legales que terminen de manera definitiva con la tauromaquia en el país, generando que actualmente cinco estados en el país como Sinaloa, Quintana Roo, Coahuila, Guerrero y Sonora ya hayan prohibido las llamadas “fiestas taurinas” en sus territorios.

Sin embargo, en otros siete estados, Aguascalientes, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, Zacatecas, Michoacán y Guanajuato, las corridas de toros fueron declaradas bien cultural y material. Apenas el miércoles pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó un decreto en Nayarit que las declaraba, junto a las peleas de gallos, como patrimonio cultural inmaterial.

En la Ciudad de México, después de meses de lucha, finalmente el pasado 10 de junio, el Juez federal Jonathan Bass concedió una suspensión indefinida de los espectáculos de toros en la Plaza de Toros más grande de todo el mundo, tras un amparo promovido por la asociación civil Justicia Justa, que se opone al trato degradante que se da a los los toros y que “viola el derecho a un medio ambiente sano”.

“Nosotros estamos celebrando, es algo importantísimo, es la primera vez que ocurre, y me parece que lo más importante es que el maltrato siempre ha sido el mismo, pero hoy como sociedad nos estamos dando cuenta y los jueces están haciendo lo mismo que la sociedad, están cumpliendo con lo que la sociedad pide que es buscar una cultura de respeto y de paz, lo que sucedió en Ciudad de México por parte de los jueces solo reitera que las corridas de toros son maltrato y debemos erradicarlas del país”, dijo en entrevista con SinEmbargo Antonio Franyuti, Director General de Animal Heroes.

Días antes, el 27 de mayo, este mismo juez ya había emitido una orden donde suspendía provisionalmente las corridas de toros en la Ciudad de México y programó una audiencia, realizada el viernes 10 de junio, para sopesar si la medida era definitiva o no.

Ante esta situación, la Plaza de Toros México emitió un comunicado para informar que diferirá la celebración de las corridas y novilladas programadas y agotará todas las instancias legales a favor de la tauromaquia. La Plaza de Toros México indicó que continuará con la celebración de los eventos no taurinos que han sido anunciados.

La suspensión indefinida de las actividades taurinas en la Ciudad de México ha despertado un intenso debate entre dos grandes bandos, el de quienes apoyan e impulsan porque se termine la tauromaquia, un espectáculo que fomenta el sufrimiento de los animales y, otro sector, cada vez menor, que argumenta que las corridas de toros son una tradición que debe mantenerse.

Antonio Franyuti, Director General de Animal Heroes indicó que la tauromaquia si es una tradición que ha perdurado desde hace más de 500 años pero, su gran problema es que se basa en herir a seres inocentes.

“En realidad es arte, es cultura, es tradición, sí es una tradición, lleva años, es cultura, pero es una cultura de maltrato, una cultura en donde se tolera y se celebra que se lastime a seres inocentes. Respetamos a todo aquel que piense que eso es correcto, hay personas que lo creen así, pero lucharemos y estamos trabajando porque la mayoría de la sociedad cree que no lo es, entonces hacia allá tenemos que ir, queremos un México que respete a todos, no solo a los ciudadanos, sino a los animales también y lo vamos a lograr, somos mayoría”.

En tanto, Diego Orlando Garrido López, Diputado del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de la Ciudad de México aseguró que debe buscarse un punto medio, en donde se permita continuar con las corridas de toro siempre y cuando no se lastime ni se mate a los animales.

“Para mí es un punto medio válido que continúe la fiesta brava porque me parece que los empleos que genera y la derrama económica que genera la Plaza México y la fiesta brava como tal deben de continuar siempre y cuando no se afecten, no se lastimen, no se vulneren, no se lacere, no se mate a los animales”, dijo en entrevista con SinEmbargo.

Ante esta idea de que se sigan celebrando corridas donde no se lastime ni mate al animal, el Director General de Animal Heroes aseguró que esto no es posible pues, en la mayoría de los casos, el toro termina muerto en otro lado.

“Nosotros creemos que estas corridas incruentas, se llaman, como ocurren en Portugal, lo único que hacen es matar al toro en otro lado, ya está tan lastimado que de todos modos lo tiene que matar o la curación dura semanas y con mucho dolor, así que no es opción”.

El debate se trasladó hasta las redes sociales en donde figuras de la política, los medios de comunicación, el deporte y el espectáculo han expresado sus opiniones.

El Diputado federal panista Gabriel Quadri, excandidato a la Presidencia de la República, utilizó su cuenta de Twitter para expresar su rechazo por la prohibición y aseguró que la suspensión de las corridas de toros en la capital se trata de un acto de hipocresía.

“Hipocresía. Antes de prohibir la fiesta brava tendrían que prohibir la pesca, y la producción industrial de reses, pollos y cerdos. Eso es verdadera tortura y crueldad…”

Hipocresía. Antes de prohibir la fiesta brava tendrían que prohibir la pesca, y la producción industrial de reses, pollos y cerdos. Eso es verdadera tortura y crueldad… — Gabriel Quadri (@g_quadri) June 16, 2022

En tanto, el periodista deportivo Dvid Faitelson celebró la medida y afirmó que las corridas de toros son una actividad “sangrienta, vil, dolorosa, ruin que lo único que descubre es la inmundicia del ser humano”.

Hay que felicitar a las autoridades y en especial al juez federal que ha ordenado prohibir el asesinato de toros en la Plaza México. Una actividad sangrienta, vil, dolorosa, ruin que lo único que descubre es la inmundicia del ser humano… — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) June 10, 2022

En un segundo tuit, Faitelson indicó que la Plaza de Toros México debía desaparecer pues solo alimentaba la crueldad y salvajismo de algunas personas que disfrutan el presenciar la muerte de un ser vivo.

“La Plaza de toros México debe desaparecer como tal. A esa crueldad, salvajismo y abuso van unos cuantos viejitos anticuados, con su puro en la boca, a lucirse en el “tendido” y a brindar por la muerte de un ser vivo.Son unos insensibles, idiotas, por no llamarles de otra forma”.

Los comentarios de David Faitelson fueron apoyados por diversos personajes como Eugenio Derbez, el exgobernador Javier Corral Jurado y Carolina Rocha, pero también provocaron una ola de ataques y descalificaciones en su contra.

“Me tiene sin cuidado lo que piensen algunos defensores (cobardes) de una práctica sangrienta como “la fiesta de los toros”. Tengo claro lo que son y cuales son sus valores morales. Sigo pensando que no deberían existir. Así que ándense con cuidado cuando me tengan de frente”, escribió el periodista.

MORENA FRENA DISCUSIÓN

En diciembre de 2021, la Comisión de Bienestar Animal del Congreso de la Ciudad de México aprobó el dictamen a la iniciativa para reformar la Ley de Protección a los Animales que busca prohibir a nivel local las corridas de toros.

Durante la primera sesión ordinaria de la Comisión, el Diputado Jesús Sesma Suárez explicó que el 9 de septiembre de 2021, el legislador Jorge Gaviño Ambriz presentó una iniciativa para reformar el numeral 1 del inciso B, del artículo 13 de la Constitución Política de la Ciudad de México.

El proyecto se presentó ante el Pleno de este Congreso de la Ciudad de México con el propósito de que se prohíba llevar a cabo “espectáculos públicos en los que los animales sean objeto de actos de maltrato y crueldad que deriven en su muerte”.

A seis meses de que la Comisión de bienestar animal del Congreso de la Ciudad de México aprobara el dictamen que prohíbe las corridas de todos en la capital del país, aún queda pendiente su discusión ante el pleno debido a las diferencias entre el grupo mayoritario encabezado por Morena y la oposición.

“En Ciudad de México nos encontramos con un grave problema que hoy es Morena, es un partido que anteriormente había colaborado en tema de animales, incluso Claudia Sheinbaum y el Presidente Andrés Manuel López Obrador firmaron un compromiso con nosotros para defender a los animales, para protegerlos, pero por lo menos Claudia Sheinbaum no ha cumplido nada”, dijo el director de Animal Heroes, Antonio Franyuti.

El activista confirmó que el partido oficialista se ha ausentado de las sesiones donde se ha discutido el tema y aseguró que buscan resolver la controversia a través de consultas, lo cual es ilegal.

“Morena se está ausentando de la Comisión de Bienestar Animal donde se intentan prohibir las corridas de toros y esta última vez que hubo una sesión y asistieron dijeron que no lo van a aprobar y lo que quieren una consulta, lo que es ilegal porque estamos hablando de derechos, la Suprema Corte justo está ampliando que el tema de los toros va en contra de los derechos humanos al medio ambiente sano en este caso y lo que está haciendo Claudia Sheinbaum es querer consultar si los derechos se respetan o no, así que en Ciudad de México tenemos este gran problema que se llama Claudia Sheinbaum”.

En abril de este año, la mesa directiva del Congreso capitalino ordenó a la Comisión de bienestar animal reponer el proceso de dictaminación, situación que generó un debate. El bloque conformado por PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano señalan que Morena, el PT y el Partido Verde han evadido el tema y no se han presentado a las discusiones agendas.

Aunado a esto, el pasado lunes 13 de junio, la Comisión de Bienestar Animal bajó el dictamen que discutiría, y en dado caso aprobaría, la suspensión definitiva de las corridas de toros en la capital.

Christian Moctezuma, Diputado de Morena, pidió que la iniciativa no fuera discutida; sin embargo, Jesús Sesma, presidente de la comisión indicó que volvería a convocar a una sesión para abordar el tema.

En tanto, la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum aseguró que el Gobierno de la Ciudad de México que ella encabeza no está “ni en contra ni a favor” de las corridas de toros.

“Ni en contra ni a favor; sino, sencillamente lo que diga la ciudadanía”.

La mandataria capitalina indicó que es responsabilidad del Congreso de la Ciudad de México promover y desarrollar una consulta ciudadana para decidir si las corridas de toros deben continuar o no.

“Esto se debe a que Claudia Sheinbaum está en campaña, no solo Sheinbaum, Morena desde que lleva en el poder está en campaña, pero ellos en especial se están rindiendo ante otros poderes, detrás de las corridas de toros hay personas poderosas, está por ejemplo Pedro Haces, que fue Senador por Morena, y que es un líder sindical muy importante, entonces lo que importa ahí son los votos”.

SCJN CONTRA LA TAUROMAQUIA

El pasado 15 de junio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que las corridas de toros y peleas de gallos no pueden considerarse patrimonio cultural por infligir sufrimiento innecesario, cruel y deliberado contra las especies animales.

No obstante, esto no significa su prohibición.

Por cuatro votos contra uno, la Segunda Sala de la Corte invalidó parcialmente un decreto emitido en Nayarit en 2019, que declaró a la Fiesta Taurina y las peleas de gallos como patrimonio cultural inmaterial de ese estado.

El proyecto del Ministro Alberto Pérez Dayán precisa que a estas actividades no se les puede clasificar de esa manera como se hizo en un decreto de Nayarit, pero eso no significa que el máximo tribunal se pronuncie sobre su prohibición.

“Toda interpretación de esta sentencia, en el sentido de que las peleas de gallos o la fiesta taurina resultan contrarias o prohibidas por la Constitución, resultaría claramente errada. Esta Sala única y expresamente considera que dichas actividades no son susceptibles de reconocimiento como patrimonio cultural inmaterial, sin hacer algún pronunciamiento que vaya más allá de tal conclusión, pues como se ha razonado, ello resulta ajeno a la controversia planteada en el presente recurso”, destacó el Ministro.

