“Checo” Pérez acepta “gran error” en choque: Saldrá en el lugar 13 del GP de Canadá

Por Sergio Mancilla

Ciudad de México, 18 de junio (AS México).- Sergio Pérez apelará a la remontada en el Gran Premio de Canadá para seguir con esta racha de podios con la que llega al circuito de Montreal. El mexicano tuvo un costoso error en la sesión de clasificación que le hará arrancar desde la décima tercera posición, su peor puesto de arranque en la temporada. Si alguien sabe de remontadas para quedar entre los tres primeros, es “Checo” quien ya conoce lo que es remar contra corriente en circuito para festejar con champagne.

Al término de la sesión de clasificación, “Checo” se dijo apenado por el error que cometió cuando no logró girar hacia la derecha en la curva ocho y se fue directo contra el muro. “Un gran error de mi parte, pido disculpas a todo el equipo. Fue una pena lo que pasó porque teníamos un gran auto para pelear por un mucho mejor lugar” dijo para los micrófonos de Fox Sports.

Very happy to be back in Canada and to see so many Mexican flags.

We had some issues, but luckily we managed to understand what was the problem and we’ll be ready to fight for the front places tomorrow 💪#CanadianGP pic.twitter.com/CYOsLkrxcT

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) June 18, 2022