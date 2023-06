Francisco Céspedes desea la muerte de AMLO; Gutiérrez Müller: México te ha dado todo

Ciudad de México, 18 de junio (SinEmbargo).- El cantante cubano Francisco Céspedes le deseó la muerte al Presidente Andrés Manuel López Obrador durante su gira artística por Hermosillo, Sonora.

En breves declaraciones ante los medios de comunicación, el músico criticó que el titular del Ejecutivo haya invitado al Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a la celebración del Día de la Independencia en México.

Francisco Céspedes, quien insistió en hablar sobre el tema, también arremetió contra quienes siguen a los políticos “como si fueran Jesucristo”.

“Cuando uno viene de un país que tiene mucha necesidad, donde hay un Presidente que invita el 15 de septiembre a un dictador cubano… o sea, tú puedes invitar a cualquier Presidente, pero no ponerlo como el máximo”, expuso.

Su deseo hacia el Presidente López Obrador se ha viralizado en redes sociales y ya ha recibido respuesta de la escritora y esposa del mandatario federal, Beatriz Gutiérrez Müller, quien salió a defenderlo.

“México te ha dado todo, no lo olvides amigo. Pobre de ti, no te deseo la muerte, sino una vida feliz para que no odies”.