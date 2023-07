Lozoya está delicado: abogado; hay condiciones para firmar acuerdo por Nitrogenados

Ciudad de México, 18 de julio (SinEmbargo).– Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), se presentará hoy ante el Juez de Control del Reclusorio Norte, Genaro Alarcón López, para comparecer por el caso Agronitrogenados en el que está acusado del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y pese a se encuentra delicado de salud, su abogado aseguró que se llegará a un acuerdo.

Pese a la declaración que dio a medios de comunicación, Miguel Ontiveros, representante legal del exfuncionario, comentó que se espera, por fin, firmar un acuerdo reparatorio.

Ontiveros aseguró que no permitirá un diferimiento más de la audiencia y espera que la postura tanto de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) y de Pemex, le sean favorable al exfuncionario, ya que, insistió, existen todas las condiciones para la firma del acuerdo.

El abogado Miguel Ontiveros, defensor de @EmilioLozoyaAus , afirmó que si no se firma el acuerdo reparatorio, ya no solicitarán que se difiera la audiencia.

“Hay todas las condiciones para un acuerdo, nosotros no vamos a aceptar ya ninguna prórroga, la privación de la libertad ilegítima en agravio de Emilio Lozoya Austin, las condiciones ilegítimas en las que se encuentra su señora madre, su hermana, su esposa, ya no aguanta más tiempo. Entonces nosotros no solamente no vamos a solicitar ninguna prórroga, sino que tampoco vamos a aceptar ninguna solicitud de prórroga para estos efectos. Vamos con todo el ánimo de proceder a la firma del acuerdo en los términos aprobados por el Consejo de Administración de Pemex”, expresó a medios de comunicación previo a su sesión de hoy.