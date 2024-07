Trump amaga con cerrar la frontera sur desde su primer día por “invasión histórica”

MILWAUKEE, Wisconsin, EU. (AP) — Con un tono desafiante y un vendaje sobre la oreja derecha, Donald Trump aceptó el jueves la nominación presidencial durante un discurso en la Convención Nacional Republicana que prácticamente omitió por completo sus temas más controversiales y en su lugar se enfocó en la unidad del partido —y la nación—, apenas cinco días después de un intento de asesinato que pudo haber acabado con su vida.

El expresidente de 78 años, mejor conocido por sus grandilocuentes y agresivos discursos, envió un mensaje mucho más moderado y personal sobre su encuentro cercano con la muerte.

Al enlistar parte de los problemas que busca resolver en EU, el expresidente Trump dijo que el país enfrenta una “crisis” en migración, a lo que prometió a sus simpatizantes que “desde el primer día” cerrará la frontera sur que comparte con México.

En reiteradas ocasiones hizo alusión a la decadencia de Estados Unidos, sobre todo a través de ataques a la Administración demócrata encabezada por su rival Joe Biden. En ese mismo sentido, habló sobre las guerras en Europa, sobre todo la de Ucrania y Rusia, y el Medio Oriente, la que involucra Israel y el grupo Hamás, así como una creciente ola de tenciones en Taiwán, Corea, Filipinas ” y todo Asia”.

