¿Cómo afectarán los recortes de agua del río Colorado a Arizona, Nevada y México?

Por Suman Naishadham

WASHINGTON, 18 de agosto (AP).— Los habitantes de Arizona y Nevada no enfrentarán prohibiciones para regar sus jardines o lavar sus coches a pesar de los nuevos recortes al suministro de agua procedente del río Colorado.

Sin embargo, las autoridades federales anunciaron el martes que el año entrante esos estados tendrán menos líquido disponible de ese río, que abastece a 40 millones de personas en el oeste del país y a México, así como a un sector agrícola cuya producción alcanza un valor de miles de millones de dólares. Los observadores advierten sobre un próximo ajuste para la zona porque se prevé que la crisis del agua obligue a aplicar más cortes en el futuro.

A continuación un vistazo a esta crucial fuente de agua para el oeste de Estados Unidos y a los recortes en el suministro.

Our water should be for Arizonans, not for sweetheart deals to foreign corporations to grow crops to then send back to their country. When I’m governor, I will always protect Arizona’s water resources from corrupt actors. https://t.co/at6rB4zkcO

— Katie Hobbs (@katiehobbs) August 17, 2022