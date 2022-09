Biden visita la capilla ardiente de la reina Isabel II; reina le recordaba a su madre

MADRID, 18 SEP. (EUROPA PRESS).- El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitó este domingo la capilla ardiente de la reina Isabel II y destacó que fue “un honor” conocer a la monarca, de quien aseguró, le recordaba a su madre.

Al ser cuestionado sobre la razón por la que Isabel II le traía recuerdos de su madre, Biden explicó que era “por cómo te tocaba mientras se inclinaba ligeramente, por cómo te miraba como diciendo: ‘¿Estás bien? ¿Puedo hacer algo por ti? ¿Qué necesitas?’, y después: ‘Asegúrate de que haces lo que debes hacer'”.

“La prensa estadounidense me ha escuchado decir lo que pienso desde hace mucho tiempo. Puede que sea demasiado, si me disculpan la expresión por irlandesa: se trata de tratar a la gente con dignidad”.

President Biden and the First Lady of the United Stated have visited Westminster Hall to view Queen Elizabeth II Lying-in-State pic.twitter.com/Y5LXAr02RV

Biden recordó así que, tanto su madre como su padre, “creían que todo el mundo, fueran quienes fueran, fuera cual fuera su situación, fueran de donde fuesen, se merecían ser tratados con dignidad. Y eso es exactamente lo que transmitía [la reina] conforme andaba, con sus actos”.

El mandatario estadounidense destacó que “era la misma persona que parecía: decente, honorable y todo servicio”. “Como ya le he dicho al rey, ella va estar con él en cada paso del camino. Cada minuto, en cada momento. Y eso es toda una garantía”.

Biden se desplazó hasta la capital británica para asistir al funeral de Estado de la reina Isabel II, previsto para el próximo lunes.

The State Funeral of Her Majesty The Queen will take place tomorrow at Westminster Abbey, followed by a Committal Service at St George’s Chapel, Windsor.

Viewers from around the world will be able to watch both Services live:

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 18, 2022